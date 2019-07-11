HABER

Önünde beklediği dükkanın mermeri, üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

KONYA'da, iş yerinin kapısının yanındaki mermer kaplama, önünde bekleyen kişinin omzuna düştü.

Önünde beklediği dükkanın mermeri, üzerine düştü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, iş yerinin kapısının yanındaki mermer kaplama, önünde bekleyen kişinin omzuna düştü. Yakınından geçen anne ile çocuğu da koşarak, kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Olay, Meram ilçesindeki tarihi Bedesten Çarşısı'nda meydana geldi. Dükkanın kapısının yanındaki duvarın mermer kaplaması, önünde bekleyen kişinin üzerine doğru düştü. İsmi bilinmeyen kişinin son anda fark ettiği mermer, kaçmasına rağmen omzuna çarptı. Yakınından geçen anne ile çocuğu da mermerden koşarak, kurtuldu. Omzuna mermer düşen kişi ise yaralanmadı. Bu anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

​FOTOĞRAFLI

Önünde beklediği dükkanın mermeri, üzerine düştüÖnünde beklediği dükkanın mermeri, üzerine düştü

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Düğün öncesi nişanlısının döverek öldürdüğü Songül, toprağa verildi (2)Düğün öncesi nişanlısının döverek öldürdüğü Songül, toprağa verildi (2)
Pakistan’daki tren kazasında ölü sayısı 21’e yükseldiPakistan’daki tren kazasında ölü sayısı 21’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.