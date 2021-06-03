MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Önünde diz çöktü: Şeyma Subaşı evlilik teklifine 'Evet' dedi! Sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu

Önünde diz çöktü: Şeyma Subaşı evlilik teklifine 'Evet' dedi! Sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu

03.06.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Medya ve TV8'in sahibi ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı tekrardan dünya evine girmeye hazırlanıyor. Subaşı, Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Alsaloussi'nin Subaşı'nın önünde diz çöktüğü görülürken, Subaşı'nın paylaşımı çok fazla yorum ve beğeni alarak sosyal medyada gündem haline geldi.

İşte Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi paylaşımı ve ayrıntılar...

ŞEYMA SUBAŞI EVLİLİK TEKLİFİNİ PAYLAŞTI! SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI...

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Guido ile yaşadığı birlikteliğin ardından yollarını ayırma kararı vermişti.

MISIRLI MİLYARDER İLE AŞK YAŞIYORDU

MISIRLI MİLYARDER İLE AŞK YAŞIYORDU
Subaşı, daha sonra Mısırlı milyarder iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.

HAMİLE OLDUĞU KONUŞULMUŞTU

HAMİLE OLDUĞU KONUŞULMUŞTU
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde karnını kapatarak verdiği bir poz nedeniyle Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu konuşulmuştu.

HAMİLE İDDİASINI YALANLADI!

HAMİLE İDDİASINI YALANLADI!
Subaşı, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile hamile haberlerini yalanlamıştı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ VİDEOYA ALIP PAYLAŞTI!

EVLİLİK TEKLİFİNİ VİDEOYA ALIP PAYLAŞTI!
Sosyal medyada oldukça aktif olan ve günlük yaşamının her dakikasını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı tekrardan dünya evine gireceğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

"EVET DEDİM"

"EVET DEDİM"
Subaşı, Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den almış olduğu romantik evlenme teklifini Instagram hesabı üzerinden paylaşarak "I said Yes" yani "Evet dedim" notunu düştü.

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ
Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'nın önünde diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı. Subaşı'nın teklifi kabul etmesinin ardından Alsaloussi'nin Subaşı'ya sarıldığı da görüldü.

KENDİ ADINA KAYITLI 11 ŞİRKETİ VAR

KENDİ ADINA KAYITLI 11 ŞİRKETİ VAR
Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı bilinen Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş adamı Muhammed Al Saloussi, ABD’nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding’te yöneticilik yapmakta ve Al Saloussi’nin kendi adına kayıtlı 11 şirket bulunmakta.

EN ZENGİN ARAPLAR LİSTESİNDE 18. SIRADA!

EN ZENGİN ARAPLAR LİSTESİNDE 18. SIRADA!
2020 senesinde yayınlanan ‘En Zengin Araplar’ listesinde 18’inci sırada yer alan Al Saloussi’nin senelik geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Makedon suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı

Makedon suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk tarih verdi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk tarih verdi

Bakan Koca: Sizden tek bir yeni talebim var

Bakan Koca: Sizden tek bir yeni talebim var

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi

Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.