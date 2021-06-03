Önünde diz çöktü: Şeyma Subaşı evlilik teklifine 'Evet' dedi! Sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu

İşte Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi paylaşımı ve ayrıntılar...

ŞEYMA SUBAŞI EVLİLİK TEKLİFİNİ PAYLAŞTI! SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI...

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Guido ile yaşadığı birlikteliğin ardından yollarını ayırma kararı vermişti.

MISIRLI MİLYARDER İLE AŞK YAŞIYORDU Subaşı, daha sonra Mısırlı milyarder iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.

HAMİLE OLDUĞU KONUŞULMUŞTU Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde karnını kapatarak verdiği bir poz nedeniyle Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu konuşulmuştu.

HAMİLE İDDİASINI YALANLADI! Subaşı, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile hamile haberlerini yalanlamıştı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ VİDEOYA ALIP PAYLAŞTI! Sosyal medyada oldukça aktif olan ve günlük yaşamının her dakikasını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı tekrardan dünya evine gireceğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

"EVET DEDİM" Subaşı, Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den almış olduğu romantik evlenme teklifini Instagram hesabı üzerinden paylaşarak "I said Yes" yani "Evet dedim" notunu düştü.

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'nın önünde diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı. Subaşı'nın teklifi kabul etmesinin ardından Alsaloussi'nin Subaşı'ya sarıldığı da görüldü.

KENDİ ADINA KAYITLI 11 ŞİRKETİ VAR Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı bilinen Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş adamı Muhammed Al Saloussi, ABD’nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding’te yöneticilik yapmakta ve Al Saloussi’nin kendi adına kayıtlı 11 şirket bulunmakta.