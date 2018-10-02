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Önünde duran otomobile çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 23:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Önünde duran otomobile çarptı: 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İnegöl'den Yenişehir ilçesine seyir halinde olan Rasim O. (31) yönetimindeki 06 PG 934 plakalı özel otomobil, Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı mahallesi mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için durdu. Aynı yöne seyir halindeki Mehmet Ç. (45) yönetimindeki 34 PN 8827 plakalı otomobil, önünde duran otomoline çarpıp yoldan çıktı. Kaza sonucunda 06 PG 934 plakalı aracın sürücüsü, araçta bulunan eşi Nurgül O. (28) ile çocukları Oğuz Kağan O. (2) ve Uraz Taha O. (4) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Önünde duran otomobile çarptı: 4 yaralıÖnünde duran otomobile çarptı: 4 yaralıÖnünde duran otomobile çarptı: 4 yaralı

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