Önünde duran otomobile çarptı: 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İnegöl'den Yenişehir ilçesine seyir halinde olan Rasim O. (31) yönetimindeki 06 PG 934 plakalı özel otomobil, Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı mahallesi mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için durdu. Aynı yöne seyir halindeki Mehmet Ç. (45) yönetimindeki 34 PN 8827 plakalı otomobil, önünde duran otomoline çarpıp yoldan çıktı. Kaza sonucunda 06 PG 934 plakalı aracın sürücüsü, araçta bulunan eşi Nurgül O. (28) ile çocukları Oğuz Kağan O. (2) ve Uraz Taha O. (4) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!
Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi
Savaş çıkartacak hamle! Rusya resmen açıkladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı
Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum