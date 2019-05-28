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Önünde seyreden tır’a çarpan tır’ın kabini koptu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 10:39 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, önünde seyreden tıra arkadan çarpan başka tırın kabini koptu.

Önünde seyreden tır’a çarpan tır’ın kabini koptu: 1 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, önünde seyreden tıra arkadan çarpan başka tırın kabini koptu. Kopan kabinle birlikte sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, karadeniz bağlantı yolunun sağlandığı Eskipazar Kemikli Rampaları mevki’inde meydana geldi. Karabük yönüne giden Aşık İnan yönetimindeki 34 HZ 2648 plakalı tır, önündeki Sadık Aktaş idaresindeki 78 AJ 476 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın kabini koparak yola düştü. Kazada sürücü İnan yaralanarak, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, vinç yardımıyla hurdaya dönen TIR kopan kabiniyle birlikte yoldan kaldırıldıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önünde seyreden tır’a çarpan tır’ın kabini koptu: 1 yaralı

Önünde seyreden tır’a çarpan tır’ın kabini koptu: 1 yaralı

Önünde seyreden tır’a çarpan tır’ın kabini koptu: 1 yaralı

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