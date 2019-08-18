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Önünde takla atan aracı gördü, kurtulmaya çalışırken kendisi de devrildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 05:46 | Son Güncelleme

Karabük-Kastamonu yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı, o sırada arkadan gelen başka bir aracın da sürücüsünün de kontrolünü kaybedip devrilmesi sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Önünde takla atan aracı gördü, kurtulmaya çalışırken kendisi de devrildi!

Edinilen bilgiye göre Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Sinan A. yönetimindeki 34 ZA 6847 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan Hatice Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri ile AFAD sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DURMAK İSTERKEN DEVRİLDİ

öte yandan takla atan otomobilin arkasından gelen ve kazayı gören Erdal K.(30) yönetimindeki 34 YK 0087 plakalı panelvan ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Zerrin K.(38), Sümeyye K. (5) ve Sinem K. (7) yaralandı. Olay yerinde sevk edilen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından 2’si çocuk 4 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Karabük trafik kazası

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