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Önündeki araca çarpmamak için karşı şeride geçti, gelen araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Ümraniye’de trafikte seyir halindeyken önündeki aracın yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen başka bir hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Ümraniye Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç trafikte seyir halindeyken plakası henüz belirlemeyen otomobilin yavaşlaması sonucu otomobile çarparak kaza yapmamak için manevra yaparak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Zincirleme kazada ölen yada yaralan olmazken 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde trafikte hızlı ilerleyen hafif ticari araç önünde olan otomobilin yavaşlaması onuncu çarpmamak için manevra yaptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçiyor. Karşı şeritten gelen araca çarptıktan sonra park halinde olan başka bir araca çarparak duruyor.

(İHA)

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