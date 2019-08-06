HABER

Önündeki aracı geçmek isterken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde önündeki aracı geçmek istediği esnada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü yaşama tutunamadı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde önündeki aracı geçmek istediği esnada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü yaşama tutunamadı. Kaza anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.05 sıralarında Karasu ilçesi İstanbul Caddesi Karasu-Kocaali yolu üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde hızla seyir halinde olan ve önündeki aracı geçmek isteyen Şanlı Murat D. İdaresindeki 34 HP 6904 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritten gelen Burak Ekşi idaresindeki 67 FA 054 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araç sürücüleri Burak Ekşi ve Şanlı Murat D. ile otomobillerde bulunan E.A.B., Buse A. yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği esnada kalbi duran sürücü Burak Ekşi, yol üzerindeki Ferizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; Murat D. idaresindeki aracın önündeki aracı geçmeye çalıştığı esnada kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Burak Ekşi idaresindeki araca çarpma anı ve daha sonrasında çevredeki vatandaşların kazazedelere yardıma koşmaları yer alıyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Sürücü öldü, eşi ağır yaralandıSürücü öldü, eşi ağır yaralandı
4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.