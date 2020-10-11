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Önündeki aracın çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da önündeki aracı sağdan geçmeye çalışan otomobil, arkasından gelen motosikletliye çarptı.

Tekirdağ’da önündeki aracı sağdan geçmeye çalışan otomobil, arkasından gelen motosikletliye çarptı. Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ağustos ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Kameraya yansıyan Tekirdağ’daki kazada önünde yavaşlayan otomobili sağdan geçmeye çalışan otomobil, yanından gelen motosikletliyi görmeyerek çarpıyor. Motosikletli sürücü kazanın şiddetiyle metrelerce sürükleniyor.

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