Önüne çıkan ayıyı ormana kadar böyle kovaladı

Bartın’ın Hasankadı Beldesi Baydanlar Köyü mevkisinde yaban ayısı aniden bir aracın önüne çıktı. Önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalamaya başlayan sürücü uzun süre peşinden gitti. Aracıyla korna çalarak boz ayıyı yol vermesi için uyaran sürücü o anları cep telefonu ile kaydetti. Boz ayı bir süre sonra araçtan kurtulmak için yoldan çıkarak ormanlık alana kaçtı. Boz ayının girdiği ormanlık alanın başka bir köye çıktığı öğrenildi.
(İHA)
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