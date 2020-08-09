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Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yapınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Kütahya’da, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptığı otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yapınca...

Kaza, Fircanburnu-Döğer kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Tanrıkulu yönetimindeki otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için tren yaptı ve yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Sezgin, Hülya, çocuklar Mustafa, Hilal ve Zeynep Tanrukulu yaralandı.

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Yaralılardan durumu ağır olan Hülya ve Mustafa Tanrıkulu, olay yerine gelen ambulans helikopterle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

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