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"Önüne gelen servisçi olamayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 21:10 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Siz 31 Mart'ta yetki verirseniz, başkan seçerseniz yapacağım iş şudur; önüne gelen servisçi olamayacak, hak eden olacak. Sizlerin hakkını başkalarına vermeyeceğiz. Bu kadar açık"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, herkesin servis şoförü olamaması için şartları ağırlaştıracaklarını belirterek, "Siz 31 Mart'ta yetki verirseniz, başkan seçerseniz yapacağım iş şudur; önüne gelen servisçi olamayacak, hak eden olacak. Sizlerin hakkını başkalarına vermeyeceğiz. Bu kadar açık." dedi.

Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Küçükbakkalköy Mahallesi Yanar Sokak'ta düzenlenen mitinge katıldı. Yıldırım, servisçilerin tezahüratları ile karşılanırken alandaki vatandaşlar, meşalelerin yanı sıra cep telefonlarının ışıklarını yakıp, Türk bayraklarını sallayarak Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.

Yıldırım, İstanbul trafiğinin çilesini en fazla çekenlerin servisçiler olduğunu anlatarak, "Sabah erken başlıyor, gece geç saatlere kadar işçilerimizi, talebelerimizi, memurlarımızı iş yerine, okullarına, evlerine götürüyorsunuz. Kazandığınız paralar ananızın sütü gibi helal. Zor bir iş yapıyorsunuz. Sorumluluğunuz ağır. Her gün trafik stresi var. Sabrınızdan, metanetinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Türkiye'nin lokomotifinin İstanbul, İstanbul'un lokomotifinin ise servisçiler olduğunu kaydetti.

Önüne gelenin servisçi olamayacağına, şartları ağırlaştıracaklarına vurgu yapan Yıldırım, "Başkasının işini yapanlar varsa onların da icabına bakmak bizim işimiz. Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak için buradayım. Şoför, otobüsçü, taksici bir babanın evladı olarak karşınızdayım. Bugüne kadar verdiğimiz hiçbir sözün altında kalmadım. Siz 31 Mart'ta yetki verirseniz başkan seçerseniz yapacağım iş şudur; önüne gelen servisçi olamayacak, hak eden olacak. Sizlerin hakkını başkalarına vermeyeceğiz. Bu kadar açık." diye konuştu.

Yıldırım, "Plakanızın, mesleğinizin değerini korumak benim boynumun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yaş sınırlamasından dolayı cezası bulunan şoförlerin varlığına işaret eden Yıldırım, "Bunun için kanun çıkacaksa takip edeceğiz, kanunu çıkartacağız. Kanun çıkartmak gerekmiyorsa bizim elimizdeyse sildim gitti." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Siz ne istiyorsanız onu yapacağız. Sizin istemediğiniz hiçbir şey yapmayız." dedi.

Yıldırım, taşıt kartlarının süresini 10 yıldan 30 yıla çıkaran sertifikayı oda başkanı Hamza Öztürk'e takdim etti.

Öztürk de Yıldırım'a hediye verdi.

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