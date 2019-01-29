Önüne köpek çıkan otomobil 25 metre takla attı: 1 yaralı

Samsun’da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü otomobiliyle yaklaşık 25 metre takla attığı kazada yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 15. kilometresi Güngendağı mevkisinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Bilge (44) idaresindeki 34 SF 5896 plakalı otomobil önüne köpek çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj üzerinde yaklaşık 25 metre takla attı. Sürücüyü ölümden emniyet kemeri kurtardı. Kazada yaralanan Serkan Bilge, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

