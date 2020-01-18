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  4. Önüne köpek çıkınca kaza yaptı

Önüne köpek çıkınca kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:54 | Son Güncelleme

Bilecik’te önüne köpek çıkınca kontrolü kaybeden motosikletli park halindeki araca çaptı.

Bilecik’te önüne köpek çıkınca kontrolü kaybeden motosikletli park halindeki araca çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 11 AAG 384 plakalı motosiklet sürücüsü Yasin B., bankalar mevkine geldiği esnada önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran ve hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 11 AU 015 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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