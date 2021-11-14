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Önüne ne gelirse vurdu geçti! Freni patlayan 'sürücüsüz' kamyon dehşet saçtı

14.11.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent’te freni boşalan kamyon, 10 araca çarparak durabildi. Araçların çoğunun kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Önüne ne gelirse vurdu geçti! Freni patlayan 'sürücüsüz' kamyon dehşet saçtı

Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bölük Caddesi üzerinde park halinde olan kamyonun freni boşaldı. Freni boşalan ve sürücüsü olmayan kamyon, kendi halinde hareket ederek önünde park halinde bulunan diğer araçlara çarptı.

Toplamda 10 araca çarparak durabilen kamyon kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza alanı güvenlik güçlerince emniyet şeritleri ile çevrilirken, itfaiye ekipleri de sıkışan araçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürdü.

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"ALLAH'TAN İÇİNDE KİMSE YOKTU"

Olay anını gören ve büyük çaplı bir kaza meydana geldiğini belirten Yunus Emre Aydın, “TIR yukarıdan freni boşalıp geldi. Burada 2 tane araca maddi olarak zarar verdi oradan da merdivenlerden yuvarlanarak devrildi. Orada da 2 araç daha zarar gördü. Mahalle olarak da birkaç aracımız zarar gördü. Biz hepimiz de olay anında mahalledeydik” şeklinde konuştu.

Olay anını gören diğer bir vatandaş ise, “Araç yukarıda okulun orada duruyormuş ve freni boşalmış herhalde, aşağı doğru sağa sola yalpalayarak gelmiş. En son burada 2 arabaya vurup, oradan direğe, direkt merdivenlerin oradan aşağı uçmuş. İki aracı altına alıp öyle durabilmiş. Olay anında ben mahalledeydim. Biz de canlı gördük. İçinde Allah’tan kimse yoktu, bir can kaybı olmadı. Olan maddi hasar, geçmiş olsun” diye konuştu. (İHA)

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trafik kazası Ankara
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