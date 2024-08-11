Önünü kestiği ambulansın camlarını yumrukladı! İki kadın sağlık çalışanı çığlık çığlığa kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobili ile önünü kestiği ambulansın camını yumruklayan M.E. (56), gözaltına alındı. Saldırı anı ambulanstaki çalışan tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, M.E. sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki ambulansın önü, bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen M.E., tehditte bulunarak ambulansın camını yumrukladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ambulansta bulunan 2 kadın sağlık çalışanı, paniğe kapılarak ağlamaya başladı. Çalışanlardan biri de bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Ambulans sürücüsü A.E.K.'nin farklı güzergahlara gitmesine rağmen M.E., bir süre daha takibi sürdürdü. A.E.K. durumu polise haber verdi.

İFADESİ DE TÜYLER ÜRPERTTİ

M.E. daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak gözden kayboldu. Sağlık çalışanlarının şikayeti sonrası M.E. gözaltına alındı. İfadesinde, "Kalp hastası babam fenalaştığı için çağırdığım ambulans geç geldi. Bu sırada tartışırken hastayı almadan geri döndüler. Geri dönmeleri için otomobilimle takip ettim. Dönmediği için camı yumrukladım, pişmanım" diyen M.E., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır