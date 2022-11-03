Önünü kestikleri aracın sürücüsünü öldürüp, kadını kaçırmışlardı! Korkunç olayda yeni gelişme

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde biri kadın iki kişinin içinde bulunduğu aracın önü kesilmişti. Olayda araçtaki Muhammet Tek öldürülürken kadın ise kaçırılmıştı. Ölen ve öldürenin terör örgütü DEAŞ üyesi çıktığı olayda önü kesilen aracı, takip eden bir otomobil olduğu belirlendi. Takip eden araçtaki iki kişinin de yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 6'ye yükseldi.

SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRÜP KADINI KAÇIRMIŞLARDI

Şişli'de 1 Kasım'da meydana gelen olayda biri kadın iki kişinin içinde bulunduğu otomobil silahlı saldırıya uğramıştı. Otomobilin önünü keserek durduran saldırganlar direksiyonda bulunan Muhammet Tek'i öldürdükten sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR, KADIN KURTARILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa süre içinde eşini kaçırdığı iddiasıyla Muhammet Tek'i öldürdüğü iddia edilen E.K. ve 3 akrabası gözaltına alındı. Sultanbeyli'nde yapılan operasyonda Muhammet Tek'in eşi B.K. da kurtarıldı.

BAŞKA BİR ARAÇ DAHA ÇIKTI

Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayda yeni bir gelişme yaşandı. Polis Muhammet Tek ile Berivan K.'nın içinde bulunduğu otomobili, olayın hemen öncesinde takip eden bir otomobil belirledi. Otomobilin saldırının yere yaklaştığını haber verdiği değerlendirilen otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alındı. Yeni gözaltına alınan şüpheliler Orhan K. İle Sinan K. da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden Orhan K.'nın daha önceden 11 ayrı suçtan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTILAR

Yapılan çalışmalarda öldürülen Muhammet Tek’in 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı öğrenildi. Katil zanlısı Emrullah K.’nın ise yine DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan ve örgüte finans sağlamaktan arama kararı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 kişi yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

