Önünü kestikleri halk otobüsünün sürücüsüne saldırdılar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da 'yol vermeme' nedeniyle çıkan tartışma sırasında özel halk otobüsünün önünü otomobille kesen bir grup, 'kelebek' diye tabir edilen açık camdan sürücü Murat Sert'i yumrukladı. Saldırganların otobüse de zarar verdiği olay, araç içi kamerasına yansıdı. Afyonkarahisar'da Merkez-Yenice Mahallesi hattında çalışan, belediyeye ait YÜNTAŞ firmasına bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü Murat Sert, 16 Ekim Salı günü saat 19.30 sıralarında, iddiaya göre, yol vermeme nedeniyle bir otomobildekilerle tartıştı. Tartışma sırasında otomobildekiler otobüsün önünü kesti. Otomobildeki 6 kişi, araçtan inerek içinde yolcuların da bulunduğu sırada sürücü Sert'e saldırdı. Sürücü tarafındaki 'kelebek' diye tabir edilen açık camdan yumruklarla Murat Sert'e vuran saldırganlar, otobüse de zarar verdi. Saldırganlara yanıt vermeyen Sert, darbelerden kendisini korumaya çalıştı. Çevredekilerin de müdahalesiyle saldırganlar araçlarına binip kaçtı. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Olay anı ise otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün önünü otomobille kesen saldırganlar araçtan inerken, sürücü Murat Sert otobüsün sağ ön kapısını kısa süreliğine açıp, otomobildekilere saatini gösteriyor ve araçta yolcular olduğunu söylüyor. Otomobildekilerin indiğini gören sürücür, saldırıya uğrayacağını düşünerek kapıyı kapatırken, otobüsün diğer tarafına geçen saldırganlar 'kelebek' diye tabir edilen camdan sürücüyü yumruklayıp, sinkaflı sözler söylüyor. BAŞKAN ÇOBAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, saldırıya uğrayan özel halk otobüsü sürücüsü Murat Sert'i, firmada ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olayla ilgili Sert'ten bilgi alan Başkan Çoban, tüm tahriklere rağmen sürücünün olay anındaki sükûnetinin kendisini gururlandırdığını söyledi. Başkan Çoban, sürücüyü ödüllendirdi. 'MUTLAKA AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALILAR' Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Başkan Burhanettin Çoban, "Bir hukukçu olarak bu saldırının kanundaki karşılığının hangi cezayı gerektirdiğini iyi biliyorum. Ancak zaman zaman savcılarımız, hakimlerimiz toplumda yarattığı infiali gerekçe göstererek cezanın alt limitinden uzaklaşabildikleri gibi bazen de tedbir amaçlı tutuklama cihetine de gidebiliyor. En azından bir daha bu örneklerin yaşanmaması amacıyla bunu yapanların da en ağır cezayla cezalandırılmasını hem bir vatandaş olarak hem de bu şehrin toplu taşımasından sorumlu insan olarak yetkililerden istirham ediyorum. Murat Sert arkadaşımıza da Allah'tan sağlık, afiyet diliyor, bu örnek davranışından dolayı da tebrik ediyorum" dedi. 'SALDIRANLARI TANIMIYORUM' Saldırıyı anlatan Murat Sert de bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yenice hattında çalışıyorum. Hareket halindeyken bir anda 5-6 kişi önümü kesti. Ne olduğunu anlamadım. Birdenbire durdular ve arabayı yumruklamaya başladılar. Bir anda beni taciz etmeye başladılar. Küfürlü ithamlarda bulunarak tehdit ettiler. Tüm bu tahriklere rağmen sabrımı ve sükûnetimi bozmadım. Bana saldıranları tanımıyorum. Bu tür olayların yaşanmasını asla istemiyorum."

