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  4. Önünü kestikleri şahsı sigara vermeyince bıçakladılar

Önünü kestikleri şahsı sigara vermeyince bıçakladılar

23.11.2020 20:34 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da bir genç, önünü kesip sigara isteyen iki kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.Olay, Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi.

Afyonkarahisar’da bir genç, önünü kesip sigara isteyen iki kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genç kimliği belirsiz kişilerce karnının sol tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serdar A. tedavi altına alındı. Serdar A., hastanede polise verdiği ifadede 20’li yaşlarda iki kişinin önünü keserek sigara istediğini, vermeyince de kendisini bıçaklayarak kaçtıklarını belirtti.
Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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