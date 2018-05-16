Onur Akay, Çile’yi okuyan Şahan Gökbakar’ı 41 saniye ile geçti!

Sosyal medyada ‘Çile Bülbülüm’ şarkısının çile kısmını okuyan Şahan Gökbakar, takipçilerine "Sende de ne ciğer varmış be" dedirtti. Şarkının çile kısmını 40 saniye boyunca okuyan komedyen Yılmaz Morgül, İrem Derici ve Mustafa Ceceli'ye meydan okudu. Ancak saatler sonra Gökbakar’a cevap, magazin camiasında Felaket Telalı lakabı ile ünlenen Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’dan geldi.

"HEPSİNİ ATSAM INSTAGRAM’A SIĞMAZ"



Instagram adresinden şarkının çile kısmını 41 saniye uzatarak Gökbakar’a meydan okuyan Onur Akay, “Şahan Gökbakar, 'Çile Bülbülüm Çile' performansıyla sanatçılara meydan okumuş. Beni de sahnede dinleyenler bilir en çok okuduğum eserdir. Şahan 40 saniye uzatmış ve "Şimdilik rekorum 40 saniye. Ama şimdilik. Hadi kendine güvenen denesin." demiş. Bende 41. saniyede videoyu kestim. Zaten hepsini atsam Instagram'a sığmayabilir ama şimdilik rekorumu söylemiyorum ve sana 41 saniye ile meydan okuyorum sevgili Şahan. Hadi bakalım yeni performansını görelim.” notunu düştü.

