Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Çoban, İlker İnanoğlu ve Alp Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokalar dizisi, dün akşam yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Diziye 9 yaşında giren ve şuan 25 yaşında olan Onur Bay ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak diziden ayrıldığını duyurdu.

"BİRÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİM HİKAYENİN SONUNA GELDİM"

Arka Sokaklar dizisinin dün yayınlanan bölümünde Hüsnü Çoban'ın çocuklarını oynayan Zeliş ve Tekin, 15 yıllık maceralarını noktaladı. Dizinin ilk yıllarında çekilen bir fotoğraf ile son set gününde çekilen kareleri paylaşan genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Müthiş bir heyecanla adım attığım bu hikayenin bugün benim için son günü. Anlatılması güç bazı şeyler vardır. Benim hayatımın en güzel, en özel hikayesi... 9 yaşında her şeyden bihaber çıktığım bu yolculukta; en başta kendimi bulduğum, öğrendiğim, tarif edilemez duygular yaşadığım, üzüldüğüm, deli gibi mutlu olduğum, ama yaşadığım her saniyenin tadını çıkardığım ve hayata dair birçok şey öğrendiğim bu hikayenin sonuna gelmiş bulunuyorum."

