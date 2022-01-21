Onur belgesi nasıl alınır, kimlere verilir? Onur belgesi kaç puanla alınır?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, öğrencileri karne telaşı sardı. Takdir ve teşekkürün yanı sıra, onur belgesinin de kimlere ve neden verildiği merak konusu oldu. Peki Onur belgesi nasıl alınır ve kimlere verilir? İşte detaylar...

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre onur belgesi almak için şu şartlar gerekiyor:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak

Yukarıdaki şartlardan birini veya birkaçını bile yerine getiren öğrenciler, takdir veya teşekkür alıp almadığına bakılmaksınızın onur belgesi almaya hak kazanabilir.



