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Onur Bulut, Alanyaspor'da

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 27.07.2019 21:07 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya'nın Braunschweig takımında forma giyen Onur Bulut'u transfer etti.

Onur Bulut, Alanyaspor'da

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
alanyaspor Onur Bulut

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