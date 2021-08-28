Onur Büyüktopçu annesiyle alışverişte

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün annesi ile birlikte Etiler'⁬deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Annesinin doğum günü olduğunu belirten Büyüktopçu, "Bugün annemin, en kıymetlimin doğum günü. Bugünümü anneme ayırdım." dedi.

"OĞLUMLA ARKADAŞ GİBİYİZ"

Oğlunun nasıl bir çocukluğu olduğunu anlatan Ayşe Hanım, "Biz oğlumla arkadaş gibiyiz, çocukken hiç yaramaz değildi. Bazen komşu çocukları geldiğinde evde yaramazlık yapardı. Bende onlara gittiğimizde kolunu sıkardım, 'Sen de yaramazlık yap' derdim." ifadelerini kullandı.

