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Onur Büyüktopçu annesiyle alışverişte

28.08.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün annesi Ayşe Hanım ile birlikte alışveriş yaparken objektiflere yansıyan oyuncu Onur Büyüktopçu, gazetecilerle sohbet etti. Büyüktopçu, "Çok şükür, annem korona olmadı. Alışverişini bile ben yapıyorum. Aşılarını oldu, o yüzden dikkat ediyoruz" dedi.

Onur Büyüktopçu annesiyle alışverişte

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün annesi ile birlikte Etiler'⁬deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Annesinin doğum günü olduğunu belirten Büyüktopçu, "Bugün annemin, en kıymetlimin doğum günü. Bugünümü anneme ayırdım." dedi.

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"OĞLUMLA ARKADAŞ GİBİYİZ"

Oğlunun nasıl bir çocukluğu olduğunu anlatan Ayşe Hanım, "Biz oğlumla arkadaş gibiyiz, çocukken hiç yaramaz değildi. Bazen komşu çocukları geldiğinde evde yaramazlık yapardı. Bende onlara gittiğimizde kolunu sıkardım, 'Sen de yaramazlık yap' derdim." ifadelerini kullandı.

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Onur Büyüktopçu
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