Onur Büyüktopçu'ya ikinci Seda Sayan darbesi

Snob Magazin'in haberine göre; Seda Sayan'ın Kanal D'de ekrana gelen 'Gelinim Mutfakta' programının sunacak olması ortaya ilginç bir tesadüfü çıkardı. Sayan, iki sene önce TV 8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının yüzü Onur Büyüktopçu'nun sunduğu projenin başına geçmişti. 'Gelinim Mutfakta'yı sunan Büyüktopçu'nun yerine yine Sayan'ın gelmesi, ikiliyi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

ONUR BÜYÜKTOPÇU ÇOK ÜZÜLDÜ

İddiaya göre kanaldan telefon alan Büyüktopçu'ya yetkililer, "31 Aralık'a kadar programı sunacaksınız. 1 Ocak 2021'den itibaren Seda Sayan geçecek" diye söyledikleri konuşuluyor. Bu duruma çok üzüldüğü öğrenilen Büyüktopçu, aynı kanalda 'Çarkıfelek' yarışmasıyla izleyici karşısına geliyor.



