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Onur Market, Bursa Ulu Cami önünde aşure dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

ONUR Market, Muharrem ayı dolayısıyla Bursa Ulu Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Onur Market, Bursa Ulu Cami önünde aşure dağıttı

BURSA (DHA) - ONUR Market, Muharrem ayı dolayısıyla Bursa Ulu Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi.
Hayata geçirdiği kampanyalar ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle halkın büyük beğenisini kazanarak, Bursa’nın En İtibarlı Perakendecisi seçilen Onur Market, Muharrem ayı vesilesiyle Bursa Ulu Camii önünde aşure dağıttı. Binlerce Bursalının yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımına, Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök de katıldı ve vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı.
Aşurenin birlik, beraberlik ve bereket olduğuna dikkat çeken Murad Yavuz Gök, “Bu günün tüm İslam Alemi’nde hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Aşure günü sebebiyle hem Bursalı vatandaşlarımızın ağızlarını tatlandırdık, hem de onlarla birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirdik. Bursa halkından aldığımız güç ve destek ile Bursa’nın en itibarlı perakende markası olmaya devam edeceğiz” dedi.

FOTOĞRAF

Onur Market, Bursa Ulu Cami önünde aşure dağıttı

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