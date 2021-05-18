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’Onur Operasyonu'nu Bakan Soylu, bizzat yönetmiş

18.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği ve 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirdiği operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat yönettiği ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Dairesi Başkanlığı, Havacılık İHA ve Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye’ye uyuşturucu getirilen bir balıkçı teknesine düzenlenen ve 1,5 tonun üzerinde uyuşturucun ele geçirilen ’Onur Operasyonunda’ yeni detaylar ortaya çıktı.

Suriye’den Türkiye’ye balıkçı teknesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Yapılan uzun süreli ve titiz çalışma sonucunda Lazkiye Limanından Ramazan Bayramının birinci günü ayrılan ’Çat’ isimli balıkçı teknesi takibe alındı. Hem havadan İHA hem denizden ekipler tekneyi 4 gün boyunca an ve an izlerken, dün sabah 09.00’da operasyon yaptı.

BAKAN SOYLU, OPERASYONU BİZZAT YÖNETMİŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat yönettiği öğrenilen operasyona, 140 güvenlik personeli katıldı.

Yapılan operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi teknede gözaltına alınırken, şüpheliler tarafından denize atılan 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. 56 çuval içinde paketler halindeki esrarlar denizden tek tek toplanarak sahil güvenlik teknesine alınırken, balıkçı teknesi ile şüphelilerde Mersin’e getirildi.

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Öte yandan konuyla ilgili operasyona devam eden ekipler, Türkiye’de sevkiyatla ilgili bağlantısı bulunan 2 Türk vatandaşını da gözaltına aldı.

6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili yeni gözaltıların da olabileceği öğrenildi.

(İHA)

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