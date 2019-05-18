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Onur, park halindeki araçta silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Onur Akın Ş.

Onur, park halindeki araçta silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Onur Akın Ş. (22) park halindeki arazi aracında ölü bulundu. Silahla vurulduğu belirlenen gencin cinayet mi, yoksa intihar sonrası mı öldüğü yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Mevlana Sokak'tan geçen vatandaşlar, yol kenarında park halinde olan 67 SE 720 plakalı arazi aracında sürücünün hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki kişinin Onur Akın Ş. olduğunu tespit etti. Hayatını kaybettiği belirkenen gencin silahla vurulduğu belirlendi. Savcının yaptığı incelemenin ardından cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Onur Akın Ş.'nin cinayet mi, yoksa intihar sonrası mı öldüğü yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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Onur, park halindeki araçta silahla vurulmuş olarak ölü bulunduOnur, park halindeki araçta silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

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