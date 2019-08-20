Onur Saylak Kuzgun dizisinde hangi rolde oynayacak? Ferman ortalığı karıştıracak!

Kuzgun dizisinin merakla beklenen yeni sezonunda oyuncu kadrosuna, canlandırdığı karakterleri güçlü oyunculuğuyla fenomene dönüştüren usta oyuncu Onur Saylak katıldı.

ONUR SAYLAK, FERMAN ROLÜNDE!

Saylak, hikayenin kilit karakterlerinden Ferman'a hayat verecek. Oynadığı projelerle övgü dolu yorumlar alan oyuncu, 'Kuzgun'daki rolüyle de adından çokça söz ettirecek.

Kuzgun (Barış Arduç) ile Dila (Burcu Biricik) arasındaki nefesleri kesen yüzleşmede Dila'nın kendini vurmasıyla sezon arası veren dizinin yeni sezonunda ikili arasında neler yaşanacağı merakla beklenirken, Saylak'ın canlandırdığı Ferman ile kartlar yeniden dağıtılacak.

Eylül ayında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan 'Kuzgun', kadroya dahil olan dikkat çekici ve başarılı oyuncularıyla sezona iddialı girecek.

