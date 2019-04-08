Onur Saylak'tan mazbata tepkisi: Kimsenin malı değil o koltuklar

Çarpışma dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Onur Saylak seçimlerle ilgili yaptığı paylaşımla olay oldu.

Ünlü oyuncu Onur Saylak, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

Mazbata tartışmaları devam ederken, Saylak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Bir oy fark bile yeter! Bir de ben söyleyeyim… Kimsenin malı değil o koltuklar… #MazbatayıVERİN’ yazdı.

Saylak'ın bu tepkisi sosyal medyada beğeni topladı ve defalarca paylaşıldı.

