MAGAZİN

Onur Saylak'tan mazbata tepkisi: Kimsenin malı değil o koltuklar

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Onur Saylak, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 'Mazbatayı verin' hashtag'i ile paylaşım yapan Saylak, on binlerce beğeni aldı...

Onur Saylak'tan mazbata tepkisi: Kimsenin malı değil o koltuklar

Çarpışma dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Onur Saylak seçimlerle ilgili yaptığı paylaşımla olay oldu.

Ünlü oyuncu Onur Saylak, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

mazbatatwit

Mazbata tartışmaları devam ederken, Saylak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Bir oy fark bile yeter! Bir de ben söyleyeyim… Kimsenin malı değil o koltuklar… #MazbatayıVERİN’ yazdı.

Saylak'ın bu tepkisi sosyal medyada beğeni topladı ve defalarca paylaşıldı.

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