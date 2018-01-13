Onur Saylak Vatanım Sensin'den ayrılıyor mu?

Ay Yapım'ın Cansu Dere ve Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı 'Şahsiyet' dizisini yönetecek Onur Saylak'ın, önümüzdeki bölümlerde Vatanım Sensin'den ayrılacağı iddia edilmişti.

Onur Saylak, O3 Medya imzasıyla ekranlara gelen ve Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Vatanım Sensin'den ayrılmayacağını duyurdu. Başarılı oyuncu Saylak, Vatanım Sensin'in yanı sıra, kendisinin yöneteceği Şahsiyet dizisinde de rol alacak. Böylece Onur Saylak, iki dizide birden aynı anda oynayacak.

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