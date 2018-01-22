Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün aylar sonra bir arada
Geçen yıl anlaşmalı olarak boşanan Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak'ın doğum gününde bir araya geldi
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün, 2011 yılında Paris Başkonsolosluğu'nda dünya evine girmişti.
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün kızlarının doğum günü için bir araya geldi
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Çift 2012 yılında ikizleri Maya ve Toprak'ı kucağına almıştı.
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Geçen yıl boşanan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak ikiz kızları Maya ve Toprak’ın doğum gününde bir araya geldi.
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İkizlerin 6. yaşını kutlayan ünlü çift doğum günü partisinde böyle görüntülendi.
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