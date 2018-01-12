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Onur Saylak’tan seri katil dizisi geliyor

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 20:50 | Son Güncelleme 10 saat önce

Onur Saylak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu ve bugün vizyona giren 'Daha' filmi, İKSV Galaları'nda gösterildi. 'Daha'nın devamının geleceğini belirten Saylak, bir de müjde verdi: "Şu anda aynı ekip mini bir dizi hazırlıyoruz. 10 küsur bölüm olacak. 65 yaşındaki alzheimer hastası bir seri katili anlatıyor.

Onur Saylak’tan seri katil dizisi geliyor

Daha, dün akşam İKSV Galaları kapsamında Nişantaşı City’s AVM’de gösterildi. Filmin yönetmeni Onur Saylak, filmin ardından izleyicilerle sohbet etti.

"HER 50 SAYFADAN BAŞKA FİLM ÇIKAR"
Daha’nın devamının geleceğini belirten Saylak, “Bundan 3-4 yıl sonra, çok da geç kalmadan ve 'Gaza’yı oynayan Hayat Van Eck biraz büyüdüğünde, ikincisini ve daha sonra da üçüncüsünü yapmak gibi bir planımız var. 500 sayfaya yakın bir kitap, her 50 sayfasından başka bir film çıkabilir. Bunun üzerine Hakan Günday’la çok tartıştık. Bir de devinen bir konu. 2013’de yayınlanan bir kitap. Güncel bir şeyler de eklemek istedik. Kitabın enstrümanıyla, filmin enstrümanı çok başka. İmgelem dünyası üzerine çok düşündük” dedi.

YENİ DİZİ YOLDA
'Daha’yı üreten ekiple mini bir dizi hazırladıklarını dile getiren Saylak, 10 küsur bölümden oluşacak dizinin puhutv’de yayınlanacağını ve 65 yaşındaki alzheimer hastası bir seri katili anlatacağını açıkladı.

‘SURİYELİ MÜLTECİLER ÇOK YARDIMCI OLDU’
Filmde rol alan Suriyeli mültecilerle ilgili konuşan Onur Saylak, 130’u aşkın yardımcı oyuncu olduğunu ifade ederek, “Antalya’da çektik bu filmi, Kumluca ve Mavikent’te. Ben gerçek göçmenlerle, mültecilerle çekmek istiyordum. Antalya’ya yerleşmiş aileler, sağ olsunlar bize yardıma geldiler. Gelmeleri de çok iyi oldu. Onların bize aktardığı anlattığı o kadar çok hikaye, detay vardı ki... Trajik bir cameo yapıyorlar bu filmin içerisinde. Kendilerini oynuyorlar. O yüzden de katkıları inanılmaz. Gerçekçiliği çok artırdılar ve bize çok büyük destek oldular” açıklamasını yaptı.

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