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Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddia edilen Burce Yağmur Karabal'ın pozları olay! (Yağmur Karabal kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Mucize Doktor isimli dizide rol alan oyuncu Onur Tuna'nın sosyal medya fenomeni Yağmur Karabal'la aşk yaşadığı iddia edildi. Bu haber sonrası Yağmur Karabal'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte Yağmur Karabal hakkında detaylar...

“Mucize Doktor” dizisinde hayat verdiği Ferman karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Onur Tuna temmuz ayında başlayacak çekimler öncesi tatile çıktı. Tuna’nın tatilde yalnız olmadığı, sunucu Yağmur Karabal’ın da yakışıklı oyuncuya eşlik ettiği ortaya çıktı.

Peki Burce Yağmur Karabal kimdir? Genç ismin paylaşımları sosyal medyayı sallıyor.

Onur Tuna ve Yağmur Karabal aşk mı yaşıyor? Fotoğrafları ele verdiOnur Tuna ve Yağmur Karabal aşk mı yaşıyor? Fotoğrafları ele verdi

BURCE YAĞMUR KARABAL KİMDİR?

Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yaptı. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal’ın 247 bini aşan takipçisi bulunuyor.

Genç sunucu bir dönem ise Exatlon Challenge yarışmacısı oldu.

Genç sunucunun yaptığı paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekiyor.


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