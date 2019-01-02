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Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'nün ailesiyle tanıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'yü ailesi ile tanıştırdı.

Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'nün ailesiyle tanıştı

Kıbrıslı Türk ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü (25), yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yü (46) ailesi ile tanıştırdı.

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü, yeni yıl için Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya gitti. Ergüçlü, Onur Ünlü'yü yaşadıkları evde düzenlenen bir akşam yemeğinde ailesi ile tanıştırdı.

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Yemekte Kıbrıs'ın ünlü gazetecilerinden biri olan Süleyman Ergüçlü, eşi Neşe Ergüçlü, çocukları ve torunlar yer aldı.

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Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, daha sonra Ada'nın popüler sahillerinden biri olan Altın Kum'a gitti. (DHA)

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Onur Ünlü Hazar Ergüçlü aile tanışma Kıbrıs

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