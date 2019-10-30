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Onur Ünlü'nün diyalogsuz filmi 'Topal Şükran'ın Maceraları'na büyük ilgi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ünlü'nün diyalogsuz 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi, bugüne kadar en fazla ilgi gören yarışma filmi oldu.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ünlü'nün diyalogsuz 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi, bugüne kadar en fazla ilgi gören yarışma filmi oldu.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi, 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında seyirci ile buluştu. AKM Aspendos salonunda, hiçbir diyaloğun olmadığı filme sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Koltuk aralarının bile dolduğu salondaki gösterimin ardından Onur Ünlü, oyuncular Demet Evgar, Halil Babür, Serhat Kılıç, Ayşe Melike Çerçi ve Bora Akkaş söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtladı. Film gösterimindeki benzer kalabalık, söyleşide de yaşandı. İzleyiciler Ünlü ve oyuncuları yakından görebilmek için salonu tamamen doldurdu. Bazı seyirciler ise yerlere oturarak söyleşiyi dinledi.

ÜNLÜ: MECBUR KALMADIKÇA DİYALOG YAZMA

Yönetmen Onur Ünlü, filmin diyalogsuz olmasına yönelik önceden kafasında bir fikir olmadığını, senaryoyu çalışırken diyalog olmamasına karar verdiğini söyledi. Her zaman başka açılardan bakıp film çekmeye çalıştığını dile getiren Ünlü, "Sinema hikaye anlatma sanatı olduğu kadar görüntü sanatıdır. İyi yönetmenler, 'Mecbur kalmadıkça diyalog yazma' derler. Bunun üzerine gidip, elimden geldiğini yapmaya çalıştım" dedi.

ÜNLÜ: GÜNDELİK HAYATIMDA ÇOK FİLM İZLEMİYORUM

Pervasız birisi olduğunu belirten Onur Ünlü, "Sonuçla ilgilenmiyorum, o şeyi yapmakla ilgileniyorum. Aklıma saçma sapan birçok şey geliyor ama insanlar sadece bazılarını görüyor. Gündelik hayatımda çok film seyretmiyorum. Etkisinde kalacak kadar sinema filmi izlemiyorum. Filmimle mesaj vermek istemedim, biz siyasi parti değiliz. Film dediğimiz şey kodlama işidir. Ben de bu kodlamayı yaptım. 'Haydi şöyle yapalım kimse yapmıyor' diye bir motivasyonla film yapmıyoruz. Ucu nereye kadar gitsin, yapmaya çalıştığımız budur" diye konuştu.

DEMET EVGAR: SESSİZLİK KONUŞUYOR

Filmde ana karakter Topal Şükran'ı canlandıran Demet Evgar, Onur Ünlü ile 7 yıl önce başka bir film çekerken Ünlü'nün filmden bahsettiğini, kendisinin bu karakteri oynamak istediğini söyledi. Evgar, "Tam tahmin ettiğim bir film geldi. Diyalog olmadığı için adeta cephaneniz elinizden alınmış oluyor. Filmdeki sessizlik nedeniyle paniğe kapılabiliyorsunuz ama kendinizi ona teslim ettiğinizde o sessizlik başka şeyler konuşuyor. Bunu hayatınızda bir süre denerseniz başka şeyleri konuştuğunu anlarsınız. Sessizlik konuşur çünkü" dedi.

BABÜR: SESSİZLİKLE SORUMLULUK YÜKÜ ORTADAN KALKTI

Oyuncu Halil Babür de filmdeki ‘imkansız’ diye tanımlanan sessizliğin aslında çok büyük imkan sağladığını söyledi. Babür, "Sorumluluk yükü ortadan kalktı. Müthiş bir rahatlık veriyor. Bunun çok büyük bir imkan olduğunu düşünüyorum" dedi.

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