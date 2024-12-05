Onur ve Beyza aşk mı yaşıyor? MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu o iddiaya yanıt verdi! Merak ediliyordu...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından olan Onur ve Beyza, yarışmanın ilk bölümünden itibaren yakıştırılan isimlerden olmuştu.

Aylardır Onur ve Beyza'nın aşk yaşadığına dair iddialar da ortalıkta dönüyordu. Demet Akalın bile, "İntikam şarkılarının kraliçesi olarak söylüorum; bunlar aşıklar" yorumunu yapmıştı. Beyza'nın fotoğraflarına sık sık yorum yapan Onur'un bu yakınlığı da iddiaları güçlendirmişti.

SOMER ŞEF'TEN AŞK İDDİALARINA YANIT GELDİ!

Seyircilerin ve Onur ve Beyza'nın fanlarının merak ettiği bu iddia ise Somer Sivrioğlu'na soruldu. Muhabir Online ekibinin sorularını yanıtlayan Somer Şef, "Hepsinin ortak aşkı yemek aslında. Hepsi çok iyi arkadaş oldular. Öyle bildiğimiz bir aşk yok. Keşke olsa." dedi.

"MASTERCHEF BİTİNCE 20 KİLO VERİYORUM"

Verdiği kilolarla da dikkat çeken Somer Şef, yaşadığı değişiklik de soruldu. Ünlü şef, "MasterChef bitiyor 20 kilo veriyorum, MasterChef başlıyor kilo alıyorum. Öyle 10, 10 düşüyorum" ifadelerini kullandı.