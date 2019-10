Onur Yaser Can davası karara bağlandı

Şişli’de 9 yıl önce gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddia edilen Onur Yaser Can’ın gözaltı tutanaklarını değiştirmekle suçlanan iki polis yargılandıkları davada 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli’de 2010 yılında esrar satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltında işkence ile cinsel tacize maruz kaldığı için evinin penceresinden atlayarak intihar ettiği iddia edilen ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can’ın (28) gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları gerekçesiyle iki polisin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, sanık Soner Gündoğdu ve her iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve ailenin yakınları izleyici olarak yer aldı.

Mahkeme başkanı, duruşma öncesinde 8 Ekim’de babası Mevlüt Can’ı kaybeden Ezgi Sevgi Can’a ‘Başınız sağ olsun’ dedi.

Duruşmada söz alan Ezgi Sevgi Can, “Ben 7 Ekim’i 8 Ekim’e bağlayan gece babamı ani bir şekilde kaybettim. Siz babamı tanıdınız. Nasıl güçlü biri olduğunu oğlunun davasını nasıl savunduğunu gördünüz. Babamı öldüren şey tıpkı annem gibi evlat acısının yanı sıra bu adaletsiz düzendir. Bu insanlar ecelleriyle ölmedi. Bırakın kararı görmeyi annemle babam şu mahkemede adil yargılama yapıldığını dahi göremedi” dedi.