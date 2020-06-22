Onur Yürüşü ilk kez internetten: Beraber olmayı çok özledik

Bu yıl 28’ncisi düzenlenecek olan geleneksel İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, COVID-19 pandemisi sebebiyle ilk kez dijital olarak gerçekleşecek. “Ben neredeyim” temasıyla gerçekleşecek etkinlikler arasında pandemi sürecinde evde kalma çağrıları ile evlerin LGBTİ+’lar için ne kadar güvenli olduğunu ele alacak olan “Atanmış Aile Evlerine Sığanlar, Sığınanlar, Sığamayanlar” atölyesi, HIV ile mücadele ve aktivizminin konuşulacağı “HIV’e Dair Güncel Yaklaşımlar Paneli”, güvenli alan üzerine konulaşacak “Nerede Güvendeyiz?” atölyesi, drag kültürüne dair tüm merak edilenleri ele alacak "Drag Queen” atölyesi gibi etkinlikler var.

DW Türkçe’ye konuşan İstanbul Onur Haftası Komitesi’nden Emre Demir, pandemi patlak verdiğinde Onur Haftası'nın hazırlıklarını geçmiş yıllardakine benzer bir şekilde tamamladıklarını ancak pandemiyle birlikte pek çok şeyi değiştirmek zorunda kaldıklarını aktararak, “Herkes gibi biz de süreci öngöremedik. Ardından süreç netleşmeye başlayınca biz de bu sene dijital olarak yapmanın daha doğru olacağına karar verdik. Bizim gündemimizde daha önce etkinlikler için mekan ayarlamak gibi konular varken pandemiyle beraber online güvenliği nasıl sağlarız gibi gündemler eklendi” dedi.