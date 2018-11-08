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Onur Yürüyüşü davasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

25.

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) 25. Onur Yürüyüşü'ne katıldıkları için haklarında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" iddiasıyla dava açılan 25 kişinin yargılandığı davaya bugün devam edildi. Savunma yapan sanık Barış Aras, “Cihangir’de bir kafede otururken kalabalık bir grup içeri girdi. Aniden arbede meydana geldi, polisler müdahale etti. Arkadaşlarım ve ben oturduğumuz yerde hiç bir bilgi verilmeden gözaltına alındık. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Haziran 2017'de 25. Onur Yürüyüşü'ne katıldıkları için haklarında, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" iddiasıyla dava açılan 25 kişinin yargılaması İstanbul 48'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Barış Aras katıldı. Sanık Altuğ Demircan’ın savunmasının celse arasında alındığı belirtildi. Ayrıca zorla getirme kararı çıkarılmasına rağmen katılmayan sanıklar için yakalama kararı çıkarıldı. Duruşma eksiklerin giderilmesi işin 21 Şubat’a bırakıldı. NE OLMUŞTU? Önceki yıllarda valiliğin izin vermesi üzerine Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen "Trans Onur Yürüyüşü" 2017’de Valilik tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine İstiklal Caddesi'nde önlemler alan polis yürüyüşe izin vermedi. İstiklal caddesinde bulunan bazı kişileri de gözaltına almıştı.

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