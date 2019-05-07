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"Onur Yürüyüşü Davası"nda karar: 25 sanığa beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER - Özden ATİK /İstanbul,DHA - BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 25 Haziran 2017'de "Onur Yürüyüşü"ne katıldıkları için haklarında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" iddiasıyla yargılanan 25 sanık hakkındaki karar belli oldu.

Serpil KIRKESER - Özden ATİK /İstanbul,DHA - BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 25 Haziran 2017'de "Onur Yürüyüşü"ne katıldıkları için haklarında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" iddiasıyla yargılanan 25 sanık hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığından tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme, iki yabancı uyruklu sanık hakkındaki yakalama kararlarının savunmalarının alınmasından vazgeçildiği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi. Davayı karara bağlayan mahkeme, tüm sanıkların üzerine atılı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme ve bunların hareketlerine katılma suçunun unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. NE OLMUŞTU? Önceki yıllarda valiliğin izin vermesi üzerine Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen "LGBTİ Onur Yürüyüşü" 25 Haziran 2017'de Valilik tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine İstiklal Caddesi'nde önlemler alan polis yürüyüşe izin vermedi. İstiklal Caddesi'nde bulunan bazı kişileri de gözaltına almıştı.

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