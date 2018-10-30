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"Onurlu şekilde defnedilmek Cemal'in hakkı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

Middle East Monitor Direktörü Davud Abdullah: - "(Suudi Arabistan yetkililerinin) Allah aşkına Cemal’in naaşını vermelerini, nerede olduğunu açıklamalarını istiyoruz" - El Şark Forum Araştırma Direktörü Galip Dalay: - "Cemal sıradan bir suçun kurbanı olarak öldürülmedi. Siyasi olarak düşünülmüş, devlet onaylı bir cinayetin kurbanı oldu"

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Middle East Monitor Direktörü Dr. Davud Abdullah, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın naaşını bu ülkeden talep ettiklerini belirterek, "Onuru şekilde defnedilmek Cemal'in hakkı." dedi.

Middle East Monitor ve El Şark Forum’un dün Londra’da ortaklaşa düzenlediği “Cemal Kaşıkçı’yı Anma” programında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Abdullah, amaçlarının Kaşıkçı’yı hem bir gazeteci olarak hem de uluslararası yönüyle anmak olduğunu söyledi.

Abdullah, “Cemal, Suudi Arabistan’ın ve Ortadoğu’nun sınırlarını çok aşan bir kişiydi. Kariyerinin son yıllarından Washington’da, Washington Post’ta çalıştı. Ona mesajını her yana yollama imkanı veren bir platformu vardı. Bu mesaj da temelde evrenseldi. Eşitlik, adalet ve özgürlük mesajıydı. Bu nedenle çok önemliydi." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın nihayet Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul ettiğini hatırlatan Abdullah, " Allah aşkına Cemal’in naaşını vermelerini, nerede olduğunu açıklamalarını istiyoruz. Onurlu şekilde defnedilmek Cemal'in hakkı." dedi.

Abdullah, olayın, Kaşıkçı'yı öldürenler hesap verinceye kadar kapanmayacağını söyledi.

- "Sıradan bir suçun kurbanı olmadı"

El Şark Forum Araştırma Direktörü Galip Dalay da Kaşıkçı'nın öldürülmeden önce katıldığı son iki etkinlikten birinin 22 Eylül’de İstanbul’da kendileri tarafından, diğerinin de 29 Eylül’de Middle East Monitor tarafından Londra’da düzenlendiğini hatırlattı.

İki kurumun bu nedenle Kaşıkçı'yı ortak bir programla anma kararı aldığını anlatan Dalay, amaçlarının Suudi gazetecinin insani ve fikri yönünü ele almak, ardından da adalet çağrısında bulunmak olduğunu ifade etti.

Galip Dalay, şunları kaydetti:

"Cemal sıradan bir suçun kurbanı olarak öldürülmedi. Siyasi olarak düşünülmüş, devlet onaylı bir cinayetin kurbanı oldu. Planlı bir şekilde, Suudi Arabistan’ın en üst düzeyinden emirle öldürüldü. Bütün bulgular, elimizdeki her şey, (Veliaht Prens) Muhammed bin Selman’ı işaret ediyor, şu ya da bu şekilde bu olayı ona bağlıyor. Cemal için adalet, sadece onu öldürenlerin kovuşturulmasından ibaret olmamalı. Tabii ki onlar kovuşturulmalı ve adalet önüne çıkarılmalı. Ancak sorun sadece Cemal’i kimin öldürdüğü değil, aynı zamanda bu emri kimin verdiği, hangi şebekenin dahil olduğu, siyasi düzeyde kimlerin bu olaya karıştığıdır. Onlar da adalet önüne çıkarılmalıdır."

Londra'daki anma programına Kaşıkçı'nın İngiliz gazeteci dostları, insan hakları örgütü temsilcileri ve bazı siyasetçiler konuşmacı olarak katıldı. Kaşıkçı'yla ilgili anılarını aktaran El Şark Forum Kurucusu Wadah Khanfar göz yaşlarını tutamazken, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

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Cemal Kaşıkçı Davud Abdullah El Şark Forum galip dalay ingiltere Londra Middle East Monitor

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