LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Middle East Monitor Direktörü Dr. Davud Abdullah, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın naaşını bu ülkeden talep ettiklerini belirterek, "Onuru şekilde defnedilmek Cemal'in hakkı." dedi.

Middle East Monitor ve El Şark Forum’un dün Londra’da ortaklaşa düzenlediği “Cemal Kaşıkçı’yı Anma” programında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Abdullah, amaçlarının Kaşıkçı’yı hem bir gazeteci olarak hem de uluslararası yönüyle anmak olduğunu söyledi.

Abdullah, “Cemal, Suudi Arabistan’ın ve Ortadoğu’nun sınırlarını çok aşan bir kişiydi. Kariyerinin son yıllarından Washington’da, Washington Post’ta çalıştı. Ona mesajını her yana yollama imkanı veren bir platformu vardı. Bu mesaj da temelde evrenseldi. Eşitlik, adalet ve özgürlük mesajıydı. Bu nedenle çok önemliydi." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın nihayet Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul ettiğini hatırlatan Abdullah, " Allah aşkına Cemal’in naaşını vermelerini, nerede olduğunu açıklamalarını istiyoruz. Onurlu şekilde defnedilmek Cemal'in hakkı." dedi.