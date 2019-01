"Onurumuzdur anlayışıyla sandıklara sahip çıkacağız"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Herkesin iradesi yansısın diye bütün oyların takipçisi olacağız. Partisi ne olursa olsun, bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin, bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız." dedi.

- "Her yerde inşallah Cumhur İttifakı'nın zaferini yükselteceğiz"

Türkiye'nin her yerinde Cumhur İttifakı adaylarının partilerin kendi adayları olduğuna işaret eden Bostancı, Hatay'da da AK Parti ve MHP'den adayların bulunduğunu kaydetti.

"Her yerde Cumhur İttifakı'nın zaferini yükselteceğiz." diyen Bostancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu şüphesiz sadece Hatay'da değil, Türkiye'nin her tarafında yapacağız. Unutmayalım ki her bir AK Parti'ye ve MHP'ye verilen oy, toplamda Cumhur İttifakı'na verilen oydur. 31 Mart akşamı partilere verilen oylara bakacaklar ama aynı zamanda Cumhur İttifakı toplamda ne kadar oy almış buna da bakacaklar. O yüzden Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bulunan herkesin en temel ve birinci görevi kendi mahallesinde AK Parti veya MHP kimin adayıysa gidip arkasında durmak, sadece oyunu vermek değil, ona oy verilmesi için aynı zamanda sokak sokak dolaşmak, ona oy kazanmak için her yere gidip bütün kapıları çalmak ve tüm gönülleri kazanmak."

Mesele milletin ortak geleceği ve kaderi iken, bunun sadece hizmetlerle, insanlara birtakım vaatlerde bulunarak yapılamayacağına değinen Bostancı, asıl olanın insanların kalbini kazanmak olduğunu vurguladı.