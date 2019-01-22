"Onurumuzdur anlayışıyla sandıklara sahip çıkacağız"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Herkesin iradesi yansısın diye bütün oyların takipçisi olacağız. Partisi ne olursa olsun, bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin, bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız." dedi.

Bostancı, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen, "AK Parti Hatay Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2002'den sonra AK Parti iktidarıyla beraber milletin kendi kaderine sahip çıktığını belirtti.

"2013'ten sonra nasıl küresel birtakım meydan okumalara karşı karşıya olduğumuzu hepimiz gördük, yaşadık." diyen Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Önce Gezi olayları, peşinden 17-25 Aralık süreci, peşinden de 15 Temmuz darbe girişimi. Buralarda oyun çok, entrika çok ama bu milletin kaderini ve geleceğine sahip çıkma iradesi gösterenler de çok Allah'a şükür. O yüzden bugün 15 Temmuz girişiminden sonra özellikle de bu milletin kaderi, bekası, geleceği için Cumhur İttifakı teşekkül etti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, bu milletin en yüksek çıkarları, istikbali için güç birliği ettiler. Hem genel seçimlerde hem de şimdiki mahalli seçimlerde böyle bir güç birliğiyle seçime gidiyoruz."