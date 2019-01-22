HABER

"Onurumuzdur anlayışıyla sandıklara sahip çıkacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 21:36 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: - "Herkesin iradesi yansısın diye bütün oyların takipçisi olacağız. Partisi ne olursa olsun, bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin, bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız" - "Bu milletin kaderi, bekası, geleceği için Cumhur İttifakı teşekkül etti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, bu milletin en yüksek çıkarları, istikbali için güç birliği ettiler. Hem genel seçimlerde hem de şimdiki mahalli seçimlerde böyle bir güç birliğiyle seçime gidiyoruz" - "Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bulunan herkesin en temel ve birinci görevi kendi mahallesinde AK Parti veya MHP kimin adayıysa gidip arkasında durmak, sadece oyunu vermek değil ona oy verilmesi için aynı zamanda sokak sokak dolaşmak, ona oy kazanmak için her yere gidip bütün kapıları çalmak ve tüm gönülleri kazanmak"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Herkesin iradesi yansısın diye bütün oyların takipçisi olacağız. Partisi ne olursa olsun, bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin, bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız." dedi.

Bostancı, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen, "AK Parti Hatay Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2002'den sonra AK Parti iktidarıyla beraber milletin kendi kaderine sahip çıktığını belirtti.

"2013'ten sonra nasıl küresel birtakım meydan okumalara karşı karşıya olduğumuzu hepimiz gördük, yaşadık." diyen Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Önce Gezi olayları, peşinden 17-25 Aralık süreci, peşinden de 15 Temmuz darbe girişimi. Buralarda oyun çok, entrika çok ama bu milletin kaderini ve geleceğine sahip çıkma iradesi gösterenler de çok Allah'a şükür. O yüzden bugün 15 Temmuz girişiminden sonra özellikle de bu milletin kaderi, bekası, geleceği için Cumhur İttifakı teşekkül etti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, bu milletin en yüksek çıkarları, istikbali için güç birliği ettiler. Hem genel seçimlerde hem de şimdiki mahalli seçimlerde böyle bir güç birliğiyle seçime gidiyoruz."

- "Her yerde inşallah Cumhur İttifakı'nın zaferini yükselteceğiz"

Türkiye'nin her yerinde Cumhur İttifakı adaylarının partilerin kendi adayları olduğuna işaret eden Bostancı, Hatay'da da AK Parti ve MHP'den adayların bulunduğunu kaydetti.

"Her yerde Cumhur İttifakı'nın zaferini yükselteceğiz." diyen Bostancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu şüphesiz sadece Hatay'da değil, Türkiye'nin her tarafında yapacağız. Unutmayalım ki her bir AK Parti'ye ve MHP'ye verilen oy, toplamda Cumhur İttifakı'na verilen oydur. 31 Mart akşamı partilere verilen oylara bakacaklar ama aynı zamanda Cumhur İttifakı toplamda ne kadar oy almış buna da bakacaklar. O yüzden Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bulunan herkesin en temel ve birinci görevi kendi mahallesinde AK Parti veya MHP kimin adayıysa gidip arkasında durmak, sadece oyunu vermek değil, ona oy verilmesi için aynı zamanda sokak sokak dolaşmak, ona oy kazanmak için her yere gidip bütün kapıları çalmak ve tüm gönülleri kazanmak."

Mesele milletin ortak geleceği ve kaderi iken, bunun sadece hizmetlerle, insanlara birtakım vaatlerde bulunarak yapılamayacağına değinen Bostancı, asıl olanın insanların kalbini kazanmak olduğunu vurguladı.

Bostancı, AK Parti'nin 16 yıl içerisinde birçok hizmetler yaptığını vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak birlikte millete hizmet yolunda yürüyeceklerini aktardı.

Gönüllerin birliğini birlikte sağlayacaklarını kaydeden Bostancı, "Milletin, her türlü tehlike ve tehdit karşısında, varlığına yönelik meydan okumalar karşısında güç birliği ettiğini, tehlikenin hakkından gelmesini bildiğini biliyoruz." diye konuştu.

Bostancı, "Bugün de Türkiye Cumhuriyeti, bölgedeki gelişmelere bakarsanız bu tür meydan okumalarla karşı karşıyadır. 2013 yılından sonra bunları niye yaşadık? Çünkü Türkiye biraz güçlendi, milli geliri arttı, bölgede 'Ben de varım' demeye başladı. Başını yukarıya kaldıranın uluslararası arenada kafasına vurmaya çalışıyorlar. Bazen bunu silahlı güçleriyle yapıyorlar bazen de paralarıyla yapmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

- "Sandıklara sahip çıkacağız"

Sandıklara sahip çıkacaklarını anlatan Bostancı, "Herkesin iradesi yansısın diye bütün oyların takipçisi olacağız. Partisi ne olursa olsun, bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin, bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız. Hırsızlığa, yolsuzluğa, sandıklarda hiç bir şekilde izin ve imkan vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Törende, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

AK Parti, Hatay'da 13 ilçede aday gösterirken Kumlu, Belen ve Dörtyol'da MHP adaylarını destekleyecek.

Törende tanıtılan adaylar şu isimlerden oluşuyor:

"Antakya-İzzettin Yılmaz, Defne-Ferit Oflazoğlu, Reyhanlı-Mehmet Hacıoğlu, Samandağ-Mehmet Süt, Arsuz-Necim Bozkurt, İskenderun-Mehmet Fatih Tosyalı, Payas-Bekir Altan, Erzin-Hüseyin Gökçe, Hassa-Mehmet Karataş, Dörtyol-Fadıl Keskin, Kırıkhan-Ayhan Yavuz, Yayladağı-Mustafa Sayın, Kumlu-Mehmet Deli, Belen-İbrahim Gül, Altınözü-Rıfat Sarı."

PARTNERBikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!Bikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!
Bakan Akar: Kadına şiddetin önüne geçilmesi eğitimle olacaktırBakan Akar: Kadına şiddetin önüne geçilmesi eğitimle olacaktır
Özhaseki: Yoğunluk artışlarını bitirmemiz lazım (2)Özhaseki: Yoğunluk artışlarını bitirmemiz lazım (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday tanıtım ak parti hatay toplantı yerel seçimler

En Çok Okunan Haberler

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Soylu'nun 'Adam ol, sen de cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

Melih Gökçek: Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Gökçek: Bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.