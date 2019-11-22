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Ootomobil, otobüse arkadan çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

BURSA'da kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Bektaş (25) ve arkadaşı Uğur Sürür (27), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)- BURSA'da kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Bektaş (25) ve arkadaşı Uğur Sürür (27), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Kavşağı'nda meydana geldi. Deniz P. idaresindeki 16 BHV 39 plakalı belediye otobüsü, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Bektaş idaresindeki 16 AFM 583 plakalı otomobil, otobüse arkadan çarptı. Bektaş ve arkadaşı Uğur Sürür otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Bektaş ve Sürür, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

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