Op. Dr. Battal Tekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

İstanbul’da Pertevniyal Lisesi’nden mezun olan Tekin, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Konya Ereğli Hastanesi’nde çalışmaya başladı. Daha sonra çeşitli hastanelerde çalışan Tekin, 2017’de kendi muayenehanesini kurdu.

OP. DR. BATTAL TEKİN KİMDİR?

1985’te İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun olan Battal Tekin, 1992’de ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2001’de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları’nda ihtisasını tamamlayan Battal Tekin, 1992’de Konya Ereğli Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

1994’de Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1997-2001 yıllarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2001-2003 yıllarında Güney Hastanesi, 2004-2013 yıllarında Avicenna Hastanesi, 2013-2017 yıllarında Acıbadem Sağlık Grubu’nda çalışan Op. Dr. Battal Tekin, 2017’de Bakırköy’de kendi muayenehanesini açtı.

İstanbul Tabib Odası, İstanbul Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği’ne üye olan Op. Dr. Battal Tekin, 2005’te 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, yine 2005 yılında Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne katıldı.

FESS AMELİYATINDAN SONRA BUNLARA DİKKAT EDİN

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESS) hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Battal Tekin, “Bu ameliyatın avantajı, burun ve yüzde herhangi bir kesi yapılmaması” dedi. Dr. Tekin, ameliyatın nasıl yapıldığını ve operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESS) hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Battal Tekin, ameliyatın hangi amaçla yapıldığını şöyle anlattı: “FESS ameliyatı; sinüslerin bozulan havalandırmasını yeniden düzenlemek için burun boşluğu yanındaki sinüsler ile burun boşluğu arasındaki akış yollarının, endoskop kullanılarak açılması veya genişletilmesi amacıyla yapılan cerrahi operasyondur. Bu ameliyatta sinüslerin işlevlerini normale döndürmesi amaçlanmaktadır. Kameraya bağlı olan değişik açılardaki endoskoplar yardımıyla ve burun içine uygun büyüklükteki mikro aletler ile herhangi bir kesi yapmadan sadece burun deliklerinden girilerek ameliyat gerçekleştirilmektedir.”

KİMLERE UYGULANIYOR?

Ameliyatın hastanın durumuna göre genel ya da lokal anestezi altında gerçekleştirildiğini dile getiren Op. Dr. Battal Tekin, “FESS ameliyatları, günümüzde kronik sinüs iltihaplarının, sinüs poliplerinin, sinüs kaynaklı tümörlerin ve sinüslere komşu dokuların, travmaya bağlı göz çukuru hasarları ve görme siniri basısı gibi durumların tedavisinde en sık uygulanan tedavi seçeneklerinden biridir” dedi. Dr. Tekin, FESS tekniğinin ayrıca kronik sinüzit, nazal polipozis, inverted papillom, burun içi tümörler, sinüs tümörleri, beyin omurilik sıvısı kaçağı gibi birçok hastalığın tedavisinde de sıkça kullanıldığını dile getirdi.

İLAÇ TEDAVİSİNDEN YANIT ALINAMIYORSA

Op. Dr. Battal Tekin, “FESS ameliyatı kimlere uygulanabilir?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Endoskopik sinüs cerrahisi çoğunlukla uygun ilaç tedavisine rağmen yeterli yanıt alınamayan ve tomografi incelemelerinde kronik sinüzit probleminin devam ettiği hastalarda uygulanmaktadır. Ayrıca nazal polipozis, koanal atrezi onarımı, sinüs mukosel, optik sinir dekompresyon ve antrokoanal poliplerin tedavisinde tercih edilmektedir.”

KOMPLİKASYON RİSKİ AZ İYİLEŞME SÜRESİ KISA

FESS ameliyatının avantajlarından da bahseden Op. Dr. Battal Tekin, şöyle konuştu: “FESS ameliyatında endoskoplar sayesinde burun ve yüzde herhangi bir kesiye gerek duyulmadan, tamamen burun içerisinden ameliyat yapılabilmektedir. Ayrıca klasik yöntemlerle ulaşılamayan veya cerrah tarafından iyi görülemeyen alanlara endoskoplarla çok daha rahat ulaşılabilmektedir. FESS ameliyat tekniği; sağlıklı dokulara zarar vermeden sadece hastalıklı dokulara yönelik cerrahi müdahale imkânı sağlamaktadır. FESS ameliyat tekniği ile hem komplikasyon riski azalmakta hem de iyileşme süresi kısalmaktadır.”

SICAKTAN KAÇINILMALI AĞIR EGZERSİZ YAPILMAMALI

Op. Dr. Battal Tekin, FESS ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı: “Ameliyat sonrasında hastanın en az 1-2 gün hastanede takibi yapılmalıdır. Herhangi bir komplikasyon oluşmaması durumunda hasta taburcu edilir. Operasyon sonrası ilk birkaç gün hastanın dinlenmesi önerilir. Kafa bölgesindeki kan basıncının azaltılması amacıyla başın vücuda göre yukarıda olması sağlanmalıdır. Hastanın bulunduğu oda sıcaklığı ve duş alırken yüz bölgesine uygulanan suyun sıcaklığı fazla olmamalıdır. Çünkü sıcak ortalarda burun damarlarının genişliği artacağından kanama miktarı artabilmektedir. FESS ameliyatı sonrası 24 veya 48 saat burun tıkanıklığı olması normaldir. Burunda kuruluk hissi veya kabuklanma da görülebilir. Ameliyat sonrası ağır egzersizler yapılmamalıdır. Tüm bunların yanında hastaya 5-10 gün boyunca antibiyotik tedavisi önerilmektedir.”



