Op. Dr. Çağrı Jorayev: Grip ölüme neden olabilir

İSTANBUL, (DHA) - Mevsimsel gribin dünyanın her yerinde dolaşan influenza virüslerinin neden olduğu akut bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu söyleyen Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Jorayev, gribin özellikle yüksek risk altındaki kişilerde ağır hastalıklara veya ölüme neden olabildiğini belirtti. A, B, C ve D olarak 4 tip mevsimsel grip virüsü olduğunun altını çizen Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Jorayev, influenza A ve B virüslerinin mevsimsel salgınlara neden olduğunu, okullar ve bakım evleri, toplu taşıtlar gibi kalabalık bölgelerde kolayca yayıldığını aktardı. Dr. Jorayev, “Hasta olan bir kişi öksürdüğü ya da hapşırdığında, virüs içeren damlacıklar (bulaşıcı damlacıklar) havaya yayılır (bir metreye kadar) ve bu damlacıkları içine alan insanlara bulaşabilir. Virüs ayrıca kirlenmiş ellerle de bulaşabilir. Bulaşmayı önlemek için, insanlar öksürürken ağızlarını ve burunlarını mendil ile örtmeli ve ellerini düzenli olarak yıkamalıdır. Kuluçka süresi olarak bilinen enfeksiyondan hastalığa kadar geçen süre yaklaşık 2 gündür, ancak bir ile dört gün arasında değişebilir” dedi.

ÖKSÜRÜK 2 HAFTADAN FAZLA SÜREBİLİR Gribin yüksek risk grubu altındakilerde ölümle sonuçlanabileceğini dile getiren Op. Dr. Çağrı Jorayev, “Mevsimsel grip, ani başlayan ateş, öksürük (genellikle kuru), baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, şiddetli halsizlik (iyi hissetmeme), boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile karakterizedir. Öksürük şiddetli olabilir ve 2 haftadan fazla sürebilir. Genellikle tıbbi müdahale gerektirmeden bir hafta içinde ateş ve diğer semptomlar geçer. Ancak grip, özellikle yüksek risk altındaki kişilerde ağır hastalıklara veya ölüme neden olabilir. Hastalıkların seyri hafif ile şiddetli ve hatta ölüm arasında değişir. Salgınlar, daha çok yüksek düzeyde iş, okul devamsızlığı ve verimlilik kayıplarına neden olur. Daha nadir olarak, özellikle yüksek risk grupları arasında hastaneye yatış ve ölüm meydana gelebilir. Dünya çapında, bu yıllık salgınların yaklaşık 3 ila 5 milyon şiddetli hastalık vakası ve yaklaşık 290 ile 650 bin kadarı solunum yolu enfeksiyonu sebepli ölüm ile sonuçlandığı tahmin edilmektedir” dedi.

HAMİLELER RİSK ALTINDA Sağlık çalışanlarının hastalara maruz kaldıkları için risk grubu altında olduklarını söyleyen Op. Dr. Jorayev, “Tüm yaş grupları etkilenebilir ancak enfekte olmaları durumunda ağır hastalık veya komplikasyon riski taşıyan insanlar; hamile kadınlar, 59 ayın altındaki çocuklar, yaşlılar, kronik tıbbi durumu olan kişiler (kronik kalp, akciğer, böbrek, metabolik, nöro gelişimsel, karaciğer veya hematolojik hastalıklar gibi) ve bağışıklık sistemi zayıflamış veya baskılanmış (HIV / AIDS, kanser, kemoterapi veya steroid tedavisi alan) kişiler diğerlerinden daha fazla risk altındadırlar. Sağlık çalışanları, hastalara daha fazla maruz kalmaları nedeniyle, hem hastalanmak hem de başka kişilere bulaştırarak hastalığın yayılmasını arttırmak bakımından riskli grup içindedirler” diye konuştu. TEDAVİYE 48 SAAT İÇİNDE BAŞLANMALI Mevsimsel grip tanısının çoğunlukla klinik muayene ile konulduğunu söyleyen Op. Dr. Çağrı Jorayev, kesin tanı için solunum yolundan toplanmış örneklerden yapılan laboratuvar testlerinin yapılması gerektiğini vurguladı. Op. Dr. Jorayev , “Bu testlerden sıklıkla kullanılanları hızlı influenza tanı testleridir. Hızlı yanıt vermeleri avantajı, sonuçların kesin doğruluğunun olmaması (düşük duyarlılık) ise dezavantajıdır. Yüksek risk grubundan olmayan hastalara semptomatik tedavi (şikayetleri ortadan kaldırmaya yönelik) uygulanmalı ve toplumda başka kişilere bulaşma riskini en aza indirgemek için evde kalmaları önerilmektedir. Tedavi, ateş, halsizlik, kırgınlık gibi grip semptomlarının giderilmesine odaklanır. Şiddetli veya komplike hastalık gelişimi için yüksek risk altında olan bir grupta olduğu bilinen hastalar ise en kısa sürede semptomatik tedaviye ek olarak antivirallerle (virüslere karşı ilaçlarla) tedavi edilmelidirler. Antiviral ilaçlar hastalığın ilk 48 saatinde başlandığında daha etkilidir, ancak hastalığın son evrelerinde tespit edilirse de başlanmalıdır. Tedavi süresi en az 5 günlük olmalıdır, ancak hastalık geçinceye kadar süre uzatılabilir” belirtti.