Op. Dr. Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Aslan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 1 aydan beri İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Aslan, bugün hayatını kaybetti.

Op. Dr. Cengiz Aslan'ın 25 yıldır beraber çalıştığı arkadaşı, meslektaşı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ, "İlk 4-5 gün iyiydi sonra yoğun bakıma alındı, entübe oldu. Herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Ama çoklu organ yetmezliğinden, sepsisten vefat etti. Çok üzgünüz" dedi.

72 yaşında vefat eden Cengiz Aslan’ın genç yaşta vefat eden oğlu Alp Aslan’ın yanına defnedileceği öğrenildi.

CENGİZ ARSLAN KİMDİR?

Op.Dr Cengiz Arslan 1970 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1976 yılında Vakıf Gureba Hasstanesi Beyin, Omuriik ve Sinir Cerrahisi bölümünü kurdu. 1979 yılında Amerikaya'ya gitti. Houston'da Baylor College of Medicine'de Nörofizyoloji alanlarında çalışmalar yaptı. 1982 yılında Houston'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ağırlamış ve Özal'ın davet etmesi üzerine Türkiye'ye dönüp özel doktoru olarak görev yapmıştı

