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Op. Dr. Erkan Uygur kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi…

18.11.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepçe kulak ameliyatlarının çocuk ve erişkin yaşlarda da yapılabildiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Doktoru Op. Dr. Erkan Uygur, açık ve kapalı olmak üzere iki tür cerrahi müdahale bulunduğunu vurguladı. Peki Erkan Uygur kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Op. Dr. Erkan Uygur kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi…

Kepçe kulağın, birçok insanın psikolojisini olumsuz şekilde etkileyen sorunlar arasında yer aldığını vurgulayan Uygur, kulağın kepçe şeklindeki çıkıntılı bölgesinde, Y şeklini andıran kıkırdak kıvrımının yeterli şekilde gelişmediğinde kepçe kulak olarak isimlendirilen bir sorunun ortaya çıktığını söyledi. Katıldığı programlarda ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Erkan Uygur, ‘’Kıkırdak dokunun istenilen gelişimi yakalayamaması, kıkırdak dokuyla kafatası arasında oluşması gereken açı genişleyerek kulak çıkıntısı ön tarafa doğru eğilir. Kepçe kulak için cerrahi müdahale mevcut. Çocuk ve erişkin yaşlarda bu kepçe kulak ameliyatlarını yapabiliyoruz.” dedi.

ERKAN UYGUR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı alan Op. Dr. Erkan Uygur, ihtisasını İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bitirmesinin ardından Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı oldu.

Op. Dr. Erkan Uygur, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan özel hastanede hastalarına hizmet veriyor.

KEPÇE KULAK AÇIKLAMASI

Temel olarak iki teknik üzerinden cerrahi müdahalede bulunulduğunu ifade eden Uygur, “Açık ve kapalı teknik, bu müdahalelerde temel iki yöntem. Ameliyat öncesi muayenede, hangi yöntemle cerrahi müdahalenin gerçekleşeceğine karar veriyoruz. Her iki yöntemde de başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu tür ameliyatlarda bazen, kulak konkal kıkırdağında anomalisi eşlik ettiği için ameliyat farklı bir şekilde seyretmeye başlar. Bu noktada, gerekli müdahalelerin yapılması önemlidir.” sözleriyle kepçe kulak ameliyatlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kepçe kulak ameliyatlarında kalıcı dikişlerin ileride belirmemesi adına çeşitli tekniklerin kullanıldığını vurgulayan Op. Dr. Erkan Uygur, “Hastalar genellikle dikiş izinin kalıcı olup olmadığını merak ediyor. Biz, bu noktada farklı teknikler kullanılıyoruz. Ameliyat sırasında atılan kalıcı dikişlerin ileride tekrar belirmemesi adına kullandığımız teknikler, başarılı sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor.” Açıklamasında bulundu.

Revizyon kepçe kulak ameliyatlarında yurt içi ve dışından hastaları ağırladıklarını belirten Uygur, “Revizyon vakalardaki temel sorun, kulak kıkırdaklarının belirgin sivri çıkıntılar şeklinde düğümlerle birlikte ortaya çıkması. Bu durum, kulak açısının bozukluğuna ve dikişlerin fonksiyonunu kaybetmesine neden oluyor. Bu tür durumlarda da cerrahi bölgeden aldığımız fasya ve yumuşak dokularla müdahaleyi gerçekleştiriyoruz.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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