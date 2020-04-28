Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız: Son anda kurtardıklarımız oldu

Ankara Medicana Hastanesi Genel Müdürü ve Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, koronavirüs sürecinde tüm vatandaşların, özellikle de bağışıklık sistemi düşük kronik hastalığı olan kişilerin risk altında olduklarını söyledi. Pandemi döneminde sosyal izolasyon ve 'evde kal' çağrıları nedeniyle insanların vakitlerini mümkün olduğu kadar sokağa çıkmayarak geçirdiklerini belirten Sarıyıldız, şöyle konuştu:

"Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olan alanlardan olmamalıdır. Eğer sizin şeker hastalığınız varsa, kan şekeri kontrollerinizi düzgün yaptırmıyorsanız, ya da hipertansiyon, kalp hastalığınız varsa düzenli kontrol zamanınız ve tedaviniz devam ediyorsa, kişiler Covid-19 yüzünden hastaneye gelmeye imtina ediyorsa, bu bir risk faktörüdür. Bu durumu çok yaşıyoruz. Örneğin, göğüs ağrısı olduğu halde 'çok yemek yediğim içindir', 'gaz sancısıdır', 'bir şey olmaz' diye evde uzun dönem vakit kaybedip, 2 gün sonra hastaneye kalp krizi ile gelen kişiler var. Son anda ameliyata alıp, kurtardığımız hastalarımız oldu. Kronik hastalığı olan ve belli bir hastalığa sahip olan herkesin bu dönemde kendisini koruyarak, maske takarak, hastanelerimize gelmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Çünkü bizler de hastaneler olarak her türlü önlemimizi almış durumdayız."