HABER

Op. Dr. Günday: “Tüp bebek tedavisinde hastaya göre bireyselleştirilmiş tedaviler ön planda”

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Op. Dr. Günday: “Tüp bebek tedavisinde hastaya göre bireyselleştirilmiş tedaviler ön planda”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Kayacık Günday, tüp bebek tedavisinde hastanın rahatsızlığına göre tedaviler geliştirildiğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Kayacık Günday, tüp bebek tedavisinin başarılı olmasındaki en önemli iki şeyin sağlıklı embriyolar elde edilip, bu embriyoların rahme tutunmasını olduğunu belirterek, "Bu iki aşamada başarıyı etkileyen iki durum söz konusu. Sağlıklı embriyoları elde ediyoruz bazı hastalarda fakat implantı olmuyor yani gebelik devam ediyor veya implantı olduktan sonra düşükle sonuçlanabiliyor. O yüzden sağlıklı embriyonun elde edilmesinde bir kaliteli yumurta ve kaliteli spermin elde edilmesi gerekiyor. Sperm için de micro tese dediğimiz testisten biyopsiyle çok az miktarda olsa bile sperm elde edilip bu spermlerin en kalitelisi seçilip intrasitoplazmik ICSI veya IMSI dediğimiz yöntemle enjeksiyon yapılarak sağlıklı embriyo elde etmek mümkün” dedi.
Anne yaşının ilerlediğinde yumurta kalitesinin düştüğünü de belirten Op. Dr. Günday, "Dolayısıyla yumurta kalitesini arttıracak yöntemler şu anda henüz yok. Bununla ilgili çalışmalar var. Önümüzdeki zamanlarda yumurtaların dışarıda matüre edilmesi konusunda da çok çalışmalar var. Tabi buradaki tedavilerin güzelliği şu; hastaya hiçbir şekilde ilaç enjeksiyonu yapılmıyor. Bunlar gündemde olan tedaviler. Tabii ki rutin değil. Özellikle çok başarısız tedaviler görmüş hastalarda rutinde kanıtlanmamış fakat hastaya uygun görülmüş bir takım tedavilerde mümkün. Yine son dönemde endometrial reseptivite ile ilgili oradaki endometrium dokusunun çıkarıldıktan sonra bakılıp embriyo ile uygunluğunun test edilip ona göre en uygun transferin yapıldığı yöntemlerde geliştirildi. Belki her hastaya değil ama uygun hastalarda özellikle çok başarısızlık yaşamış hastalarda bu tip tedaviler mümkün. Çünkü hala implantasyonla ilgili çok araştırma var. Neden bazı çok sağlıklı görünen embriyolar implante olamıyor. Rahime yapışıp gebelik neden devam ettiremiyor. Tabii bizim de en çok çözümsüz kaldığımız hastalar bunlar. Çünkü her şey çok güzel gidiyor, embriyolar çok sağlıklı ama implante olmuyor. Bununla ilgili pek çok molekül devrede, hala araştırma safhasında ve her geçen gün yeni moleküller keşfediliyor. Dolayısıyla bu tarz hastalarda da bir takım yöntemler uyguluyoruz" dedi.
Op. Dr. Özlem Kayacık Günday, "Endometrial Scratching dediğimiz endometrium çizilmesi, implantasyonu arttırmak için yapılıyor. Keza ileri yaş kadınlarda özellikle assisted hatching dediğimiz yumurta kabuğunun zarının kalın olduğu kadınlarda lazerle oraya bir veya iki delik açılıyor. Bu şekilde embriyonun uterusa yapışma ihtimalini arttırarak başarı şansını arttıracak bir takım yöntemler mevcut. Bir de uzak doğu ülkelerinde özellikle Çin’de akupunktur gibi stresli hastaların fayda gördüğü çalışmalar mevcut. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinde hastaya göre ve bireyselleştirilmiş tedavinin ön planda olduğunu, özellikle kadın yaşının hala en önemli faktör olduğunu buradan vurgulamış olalım” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Günday: “Tüp bebek tedavisinde hastaya göre bireyselleştirilmiş tedaviler ön planda”

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Çocukların yüzde 30'u kabızlıktan yakınıyorÇocukların yüzde 30'u kabızlıktan yakınıyor
Danimarkalı çift Samsun’da şifa bulduDanimarkalı çift Samsun’da şifa buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.