HABER

Op. Dr. Gürdal Ören, "Obezite arttıkça doğurganlık azalıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 05:24 | Son Güncelleme

Gebelik ve obezite hakkında açıklama yapan Obezite ve metabolik Cerrahi Uzmanı Op.

Gebelik ve obezite hakkında açıklama yapan Obezite ve metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, "Obezite arttıkça doğurganlık azalıyor. Üstelik sadece kadınlar için değil, erkekler için de aynı durum söz konusu" dedi.

Obezite ve metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, gebelik ve obezite hakkında açıklama yaptı. Anne olmanın kilo engeline takılabileceğini söyleyen Op. Dr. Ören, "Yıllar boyunca şişman olmakla doğurganlık arasında bir bağ kurmaya çalışan araştırmacılar bir sonuca ulaştı. Obezite arttıkça doğurganlık azalıyor. Üstelik sadece kadınlar için değil, erkekler için de aynı durum söz konusu. Yani obez olan kişilerin de doğum yapma veya çocuk sahibi olma ihtimalleri var. Ancak ne yazık ki normal kilolu birinden daha az" dedi.

Op. Dr. Gürdal Ören, normal kilolu kişinin gebeliği ile obez bir kişinin gebeliği karşılaştırdığında obez anne adaylarının, normal kilodaki annelere göre; depresyon, gestasyonel diyabet (Hamilelik şekeri), pre-eklampsi (Gebelik zehirlenmesi), sezaryen ile acil doğum, doğum sonrası kanama, genital sistem enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, yara enfeksiyonu, doğum ağırlığı yüksek bebek ve rahim içi ölüm gibi problemlerle karşılaşma oranları daha yüksek olduğunu açıkladı.

Diyet denemelerinde başarısız olup obezite cerrahisi geçiren annelerde ise hamilelik ve doğumun, bu ameliyatı olmayan obez kadınlardan çok daha güvenli olduğunu belirten Op. Dr. Gürdal Ören, "Öncelikle polikistik over sendromu, adet düzensizliği, hormonal problemler ver hatta kısırlık gibi sağlık sorunlarında ciddi anlamda iyileşmeler sağlanır" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Gürdal Ören, ameliyat sonrası gebelikte ise; "Yüksek tansiyon gelişme riski azalır. Gebelikte diyabet riski daha düşüktür. Çocuğun gelecekte obez olma olasılığı daha düşüktür. Çocuğun kalp hastalıkları riskini daha azdır. Gebelik şekeri olma oranı daha düşüktür. Annenin doğum sonrası kilo vermeleri daha kolaydır ve bu süreçte iyi bir beslenme alışkanlığı kazanan annenin yemek tercihleri de daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Obez bireylerde potansiyel olan hastalıklardan hipertansiyon, kalp hastalıkları, mide rahatsızlıkları, insülin direnci gibi durumların da ortaya çıkma ve gebeliği olumsuz etkileme oranları daha düşük olduğunu bildiren Op. Dr. Ören, "Ameliyat sonrası gebelik ilk yıl önerilmemektedir. Birçok obezite cerrahisi prosedüründe, hastanın en büyük kilo kaybını yaşadığı zamandır ve mide hacmi kısıtlı olduğu için vücudun beslenme gereksinimlerini karşılamak için en zor dönemdir. Yani anne adayı kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar beslenmeye ortalama birinci yıl sonunda ulaşır. Erken dönem gebelikler bebek ve anne sağlığı için vitamin-mineral ve diğer besin öğelerinin yetersizliği bakımından risklidir. Her baba sağlıklı bir çocuğu olsun ister, her anne de sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı nesiller düşler. Bunun için aileler önce kişisel sağlıklarını düzeltmekle işe başlamalıdırlar, çünkü iyi gebelik planlı olmalıdır" dedi.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Doktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesiDoktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesi
Hareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeniHareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.