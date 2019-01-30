Gebelik ve obezite hakkında açıklama yapan Obezite ve metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, "Obezite arttıkça doğurganlık azalıyor. Üstelik sadece kadınlar için değil, erkekler için de aynı durum söz konusu" dedi.

Obezite ve metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, gebelik ve obezite hakkında açıklama yaptı. Anne olmanın kilo engeline takılabileceğini söyleyen Op. Dr. Ören, "Yıllar boyunca şişman olmakla doğurganlık arasında bir bağ kurmaya çalışan araştırmacılar bir sonuca ulaştı. Obezite arttıkça doğurganlık azalıyor. Üstelik sadece kadınlar için değil, erkekler için de aynı durum söz konusu. Yani obez olan kişilerin de doğum yapma veya çocuk sahibi olma ihtimalleri var. Ancak ne yazık ki normal kilolu birinden daha az" dedi.

Op. Dr. Gürdal Ören, normal kilolu kişinin gebeliği ile obez bir kişinin gebeliği karşılaştırdığında obez anne adaylarının, normal kilodaki annelere göre; depresyon, gestasyonel diyabet (Hamilelik şekeri), pre-eklampsi (Gebelik zehirlenmesi), sezaryen ile acil doğum, doğum sonrası kanama, genital sistem enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, yara enfeksiyonu, doğum ağırlığı yüksek bebek ve rahim içi ölüm gibi problemlerle karşılaşma oranları daha yüksek olduğunu açıkladı.